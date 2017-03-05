МИД Австрии предложил размещать в Грузии беженцев из ЕС

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Cоздать центры ЕС для приема беженцев в Грузии или на Западных Балканах предложил глава МИД Австрии Себастьян Курц, сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельник Bild am Sonntag.

"Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые управлялись бы совместно с УВКБ ООН. Где именно они будут находиться — не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах", — заявил министр.

Глава МИД Австрии очередной раз выступил с критикой миграционного курса Ангелы Меркель.

"Эта неверная политика была поддержана главами многих стран и правительств, а также Еврокомиссией. В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в центральную Европу, приходить их будет все больше", — объяснил он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.