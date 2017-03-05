21:08 05 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Ситуация с мигрантами в Германии. Архивное фото.

МИД Австрии предложил размещать в Грузии беженцев из ЕС

© Sputnik. Сергей Строителев
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0

Учреждения для беженцев за пределами ЕС могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах, считает глава МИД Австрии.

СУХУМ, 5 мар — SputnikCоздать центры ЕС для приема беженцев в Грузии или на Западных Балканах предложил глава МИД Австрии Себастьян Курц, сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельник Bild am Sonntag.

"Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые управлялись бы совместно с УВКБ ООН. Где именно они будут находиться — не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах", — заявил министр.

Глава МИД Австрии очередной раз выступил с критикой миграционного курса Ангелы Меркель.

"Эта неверная политика была поддержана главами многих стран и правительств, а также Еврокомиссией. В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в центральную Европу, приходить их будет все больше", — объяснил он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Юный поклонник Эрик Аршба расплакался от выступления Валерии Адлейба
Юный поклонник Эрик Аршба расплакался от выступления Валерии Адлейба
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia