Президент Абхазии за перераспределение полномочий Парламента и президента

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Рауль Хаджимба не против перераспределения полномочий президента и Парламента при сохранении президентской власти как формы правления в республике, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что реформы должны быть продолжены, должно быть соответствующее перераспределение полномочий, и при этом президентская власть должна остаться формой правления в Абхазии", — сказал Хаджимба, отвечая на вопрос журналистов о том, не считает ли он, что полномочия Парламента должны быть расширены, "может быть, даже за счет урезания каких-то президентских полномочий".

В воскресенье президент Абхазии проголосовал на избирательном участке № 2 на выборах в Парламент республики.

За места в однопалатном законодательном органе борются 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 112 были выдвинуты инициативными группами, а 25 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (четыре человека).

Если "Форум народного единства Абхазии" считается партией, на которую опираются власти, а "Амцахара" представляет оппозицию, то "Аинар" и "Народный фронт за справедливость и развитие" относят себя к центристским политическим силам.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.