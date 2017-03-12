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Голосование на избирательном участке

Наблюдатели от ЦИК РФ: активность избирателей на выборах в Абхазии средняя

© Sputnik. Бадри Есиава
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)
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В Абхазии 12 марта проходят выборы депутатов в Парламент - Народное Собрание Республики Абхазия.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Наблюдатель от ЦИК РФ на выборах в Парламент Абхазии Василий Лихачев посетил уже несколько избирательных участков и оценил явку избирателей как среднюю, сообщает РИА Новости.

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"По первым впечатлениям, активность примерно среднего уровня, но ведь с утра и дождик был", — сказал Лихачев.

Он заметил, что для утренних часов на избирательные участки идет очень много молодых людей. "Привлекло внимание наличие практически от всех кандидатов наблюдателей на участках. Со многими я общался — это квалифицированные люди", — сказал собеседник агентства.

Лихачев также обратил внимание на "очень хорошую работу" правоохранительных органов.

По его словам, у представителей ЦИК РФ есть замечания, но они носят технический характер. "Большей активности избирателей здесь ждут с 12.00 до 13.00", — заключил Лихачев.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)


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