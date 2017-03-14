Москва и Цхинвал подпишут документ о вхождении подразделений РЮО в ВС РФ

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Владимир Путин поручил правительству РФ подписать соглашение с Южной Осетией о вхождении некоторых подразделений Вооруженных сил республики в состав ВС РФ, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южной Осетии в состав ВС РФ. Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с Югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.

Договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией предусматривает формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности.