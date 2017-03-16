Еще одна группа саперов РФ приступила к разминированию Пальмиры

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Группа саперов из России в составе 150 человек прибыла в Сирию, чтобы помочь в гуманитарном разминировании древней Пальмиры, сказали в министерстве обороны России, сообщает РИА Новости.

"Личный состав, военная техника и имущество подразделения МПЦ ВС РФ были оперативно переброшены самолетами Военно-транспортной авиации с аэродрома Чкаловский (Московская область) на авиабазу Хмеймим (САР). После чего отряд совершил марш на штатной технике и приступил к разминированию города", — говорится в сообщении.

По информации МО РФ, всего в Пальмиру было переброшено более 150 специалистов сводного отряда МПЦ ВС РФ и 17 единиц специальной техники. В состав отряда кроме саперных подразделений включено кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.

По данным министерства, в первую очередь специалисты противоминного центра разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также разминируют историческую часть Древней Пальмиры. Как сообщается, помимо штатных средств, при разминировании впервые будут испытаны на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов.

Отряд разминирования МПЦ ВС РФ полностью автономен и укомплектован современными комплектами разминирования и защиты (селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-2С, переносными искателями проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2) и жизнеобеспечения (автономные установки энергоснабжения, полевые кухни, палатки для размещения военнослужащих).