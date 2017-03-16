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Заседание Совета Безопасности ООН

Постпред США напомнила о "российской угрозе" и призвала не доверять РФ

© Sputnik. РИА Новости
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Покидая пост президента США, Барак Обама продлил санкции еще на один год в январе 2017 года, а лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций до середины 2017 года.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не должен доверять России, и к "российской угрозе" должен относиться серьезно, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

"Относитесь к ней (угрозе — ред.) серьезно. Мы не может доверять России. Мы никогда не должны доверять России", — заявила она.

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве.
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Кроме того, Хейли поддержала миграционный указ президента США Дональда Трампа, заявив, что он отличается от тех мер, которые тот предлагал в ходе своей избирательной кампании.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.



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