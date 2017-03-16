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Сотрудники французской полиции у здания Международного валютного фонда (МВФ) 16 марта 2017 года в Париже

Взрыв прогремел в парижской штаб-квартире МВФ: есть раненые

© AFP/ CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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Президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ).

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Взрыв произошел в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ), в результате которого пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт префектуры полиции.

"(Полицейская — ред.) операция в настоящее время проходит в МВФ в связи с человеком, раненным подозрительной посылкой, предположительно, с пиротехническим средством внутри", — говорится в сообщении префектуры в Twitter.#Paris #imf hq sealed off after letter bomb injures 1 pic.twitter.com/t7g7XrIJb0

Зданию ущерб не нанесен. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные службы.

По словам префекта полиции Парижа Мишеля Кадо, речь не идет о бомбе, основа взрывного устройства была пиротехнической, "как большая петарда". Пострадавшая сотрудница МВФ получила легкие ранения, ее жизни ничто не угрожает.



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