Zangi: армянское приложение покоряет мир

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Около пяти миллионов пользователей из Армении, России, стран Европы и Ближнего Востока уже установили армянское приложение Zangi. Интерес к приложению на Mobile World Congress в Барселоне был большим, рассказал Sputnik Армения основатель приложения "Zangi" Ваграм Мартиросян.

"Приняли приложение очень хорошо. К нему проявили немалый интерес как крупные компании, так и обычные пользователи и участники ИТ-форума", — сказал Мартиросян.

В Барселоне к приложению проявляли активный интерес как бизнесмены, так и обычные посетители, даже скачивали приложение прямо на месте, а шесть представителей компании не успевали рассказывать им о функциональных особенностях Zangi.

"Кстати, это крупный международный форум, участники которого съезжаются со всего мира. Испанцев было мало, а вот представителей других стран, напротив, много. Это одно из самых крупных и важных мероприятий в сфере информационных технологий", — сказал Мартиросян.

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По словам Мартиросяна, среди посетителей конгресса были представители бизнеса и ИТ-сферы из разных стран, ведь главная его задача состоит в поиске бизнес-партнеров и заключении контрактов.

"Мы тоже заключили соответствующие договора… Многие участники форума, узнав, что мы из Армении, интересовались нашей ИТ-сферой, нашими техническими возможностями", — добавил Мартиросян. Mobile World Congress — крупнейшая в мире выставка и конгресс с участием мобильных операторов, производителей мобильного контента и владельцев профильных компаний из всех уголков планеты.