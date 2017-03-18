В военных и в полицейских стреляли в двух районах Парижа

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Пассажир автомобиля, остановленного для досмотра документов, произвел несколько выстрелов в сотрудника полиции в Париже, стрелявший сбежал, угрозы для жизни полицейского нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.

Случай произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55 (08:55 мск). Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских.

Инцидент не связан с нападением неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли.

СМИ сообщают, что инцидент не связан с нападением в парижском аэропорту Орли, где неизвестный напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту. Военные в ответ открыли огонь. В результате нападения никто не пострадал. В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.