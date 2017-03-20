Умер Петр Прусов - создатель автомобиля "Нива"

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Умер Петр Прусов — создатель первого в мире внедорожника с несущим кузовом "Нива", не дожив всего несколько дней до 40-летия своего детища, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "АвтоВАЗа".

"ПАО "АвтоВАЗ" с прискорбием сообщает, что 19 марта на 76-м году жизни скончался Петр Михайлович Прусов, создатель легендарной "Нивы" — LADA 4x4. Церемония прощания пройдет 21 марта с 11.00 в Спасо-Преображенском Соборе Тольятти. Похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище", — говорится в сообщении.

Петр Прусов в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 "Нива". Он также принимал участие в разработке многих других моделей "АвтоВАЗа", а с 1998 до 2003 года был главным конструктором предприятия. В качестве заместителя главного конструктора по проектированию, а затем и главного конструктора Прусов принимал участие в проектировании ВАЗ 1111"Ока", семейства автомобилей ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей.

Прусов в 2003 году был освобожден от должности главного конструктора в связи с выходом на пенсию. Однако с февраля 2017 года он работал советником вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО "АвтоВАЗ".

"Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом – легендарной ВАЗ 2121 "Нива", которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля", — цитирует пресс-служба слова президента ПАО "АвтоВАЗ" Николая Мора.

Lada 4×4 — советский и российский легковой автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится в Тольятти с 5 апреля 1977 года. До 2004 года выпускался под маркой ВАЗ-2121 "Нива". Всего за время производства "АвтоВАЗ" выпустил более 2,5 миллионов внедорожников ВАЗ 2121 "Нива" и LADA 4x4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель РФ. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). Доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%. Чистый убыток компании по МСФО по итогам 2016 года снизился на 39,3%, до 44,8 миллиарда рублей.