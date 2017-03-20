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Дэвид Рокфеллер

Дэвид Рокфеллер скончался на 102 году жизни

© AP Photo. Michael C. York
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Миллиардер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер скончался в понедельник на 102 году жизни, сообщает Ассошийэтед Пресс.

Дэвид Рокфеллер был внуком Джона Рокфеллера — основателя Standard Oil.

Он окончил Гарвард в 1936 году и получил степень доктора экономических наук в Чикагском университете в 1940 году. Он служил в армии во время Второй мировой войны, а затем начал подниматься в ряды менеджмента в Chase Bank. Этот банк объединился с The Manhattan Company в 1955 году.

У Рокфеллеры шестеро детей — Дэвид-младший, Ричард, Эбби, Нева, Маргарет и Эйлин.



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