"Евровидение" без участия РФ: Юлии Самойловой въезд в Украину запретила СБУ

СУХУМ, 22 мар — РИА Новости. Участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой сроком на три года Служба безопасности Украины запретила въезжать на территорию страны, сообщила в среду пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, сообщает РИА Новости.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

20 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой в связи с ее поездкой в Крым.