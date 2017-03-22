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Певица Юлия Самойлова

"Евровидение" без участия РФ: Юлии Самойловой въезд в Украину запретила СБУ

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
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Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой из-за ее поездки в Крым.

СУХУМ, 22 мар — РИА Новости. Участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой сроком на три года Служба безопасности Украины запретила въезжать на территорию страны, сообщила в среду пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, сообщает РИА Новости.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

20 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой в связи с ее поездкой в Крым. 



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