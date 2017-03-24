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Города Мира. Каракас. Архивное фото

Страны ОАГ: Венесуэла должна освободить политзаключенных и провести выборы

© Sputnik. Дмитрий Знаменский
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Луис Альмагро ранее требовал исключить Венесуэлу из рядов ОАГ, если власти страны не проведут новые выборы с участием независимых международных наблюдателей.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Обращение к властям Венесуэлы освободить политических заключенных и провести в ближайшее время выборы приняли 14 из 35 стран-участниц Организации американских государств (ОАГ), сообщает РИА Новости.

Документ подписали Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, США, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай, но отсутствуют подписи представителей из Боливии, Никарагуа и Эквадора.

Пресс-конференция по итогам рабочего визита делегации Республики Абхазия в Венесуэлу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы считаем безотлагательным уделить приоритетное внимание освобождению политических заключенных, признать легитимность решений национальной ассамблеи, согласно конституции, и установить календарь выборов", — отмечается в заявлении стран ОАГ.

Генсек ОАГ Луис Альмагро направил в адрес постоянного совета ОАГ доклад, в котором отмечается, что проведение выборов является лишь одним из условий, которые Каракас должен выполнить, чтобы остаться в организации. К остальным он отнес освобождение политических заключенных, возвращение силы законам, которые были отменены, а также избрание нового национального избирательного совета и верховного суда согласно процедурам, установленным конституцией.

"Мы считаем, что приостановление членства, как это вытекает из Межамериканской демократической хартии, является последним средством, и что до принятия этого решения в течение разумного периода должны быть исчерпаны дипломатические усилия", — отмечается в заявлении стран ОАГ.



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