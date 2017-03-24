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Архивное фото пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков

Песков: Москва надеется на серьезное следствие по убийству Вороненкова

© Sputnik. Сергей Гунеев
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Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили в четверг в центре Киева.

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. Надежду на полноценное расследование убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав обвинения в причастности России к этому убийству абсурдными.

"Это абсурдные совершенно обвинения, надеемся, что они не означают отказа от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий", — сказал Песков журналистам.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.



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