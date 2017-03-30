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Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Помощник президента без зарплаты: Иванка Трамп поможет отцу

© AP/ EVAN AGOSTINI
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Супруг Иванки Трамп, Джаред Кушнер уже работает советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Иванка Трамп объявила, что будет официальным сотрудником в команде ее отца, президента США Дональда Трампа, но зарплату получать не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

По словам Иванки Трамп, такое решение она приняла, когда "услышала обеспокоенность некоторых людей" относительно того, что она де-факто была советником отца, но не занимала официальных должностей. Белый дом, в свою очередь, распространил заявление, в котором приветствовал решение Иванки Трамп.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп получила кабинет в административном здании Белого дома и секретный допуск.

Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца.



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