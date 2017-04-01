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Услуги хакеров: МИД РФ представил первоапрельский "автоответчик для дипмиссий"

© flickr.com/ Aidan
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На записи автоответчик предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам", "воспользоваться услугами русских хакеров".

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Первоапрельский "автоответчик для российских дипмиссий" разместили в аккаунте Facebook МИД России, сообщает РИА Новости.

Автоответчик предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы воспользоваться шутливыми функциями.

"По вопросам вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной компании", —говорится в "новом автоответчике дипмиссий".

"Обращаем Ваше внимание, в целях повышения качества услуг, все разговоры записываются", — отметается на "автоответчике".

Запись сделана на русском и английском языках.



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