СМИ: Парламенту Венесуэлы вернули законодательную власть

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Верховный суд Венесуэлы вернул Парламенту страны законодательные полномочия, а депутатам иммунитет, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Blu Radio.

Конституционная палата Верховного суда приняла два "пояснительных" постановления, в которых отменяются постановления о лишении депутатов иммунитета и национальной ассамблеи — законодательной власти. Документы были опубликованы в субботу утром после собрания оборонного совета, который возглавлял президент Венесуэлы Николас Мадуро.

© Sputnik. Сергей Мамонтов Президент Венесуэлы заявил о попытке госпереворота со стороны Парламента

Ранее Мадуро заявил, что разногласия между Верховным судом и парламентом страны преодолены.

В минувший четверг высшая судебная инстанция страны заявила, что взяла на себя законодательную власть вместо парламента, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета.

Решение верховного суда Венесуэлы осудили многие государства, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили. На субботу запланировано экстренное заседание Южноамериканского общего рынка (Меркосур) для обсуждения ситуации в Венесуэле.