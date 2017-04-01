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Города Мира. Каракас. Архивное фото

СМИ: Парламенту Венесуэлы вернули законодательную власть

© Sputnik. Дмитрий Знаменский
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В четверг 30 марта высшая судебная инстанция страны заявила, что взяла на себя законодательную власть вместо Парламента, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Верховный суд Венесуэлы вернул Парламенту страны законодательные полномочия, а депутатам иммунитет, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Blu Radio.

Конституционная палата Верховного суда приняла два "пояснительных" постановления, в которых отменяются постановления о лишении депутатов иммунитета и национальной ассамблеи — законодательной власти. Документы были опубликованы в субботу утром после собрания оборонного совета, который возглавлял президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Архивное фото Каракаса
© Sputnik. Сергей Мамонтов
Президент Венесуэлы заявил о попытке госпереворота со стороны Парламента

Ранее Мадуро заявил, что разногласия между Верховным судом и парламентом страны преодолены.

В минувший четверг высшая судебная инстанция страны заявила, что взяла на себя законодательную власть вместо парламента, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета.

Решение верховного суда Венесуэлы осудили многие государства, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили. На субботу запланировано экстренное заседание Южноамериканского общего рынка (Меркосур) для обсуждения ситуации в Венесуэле.



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