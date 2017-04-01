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Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото.

Евгений Евтушенко умер на 85-м году жизни

© Sputnik. Сергей Пятаков
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Евгений Евтушенко получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Поэт Евгений Евтушенко умер в субботу от остановки сердца, сказала вдова Евтушенко Мария Новикова, сообщает РИА Новости.

"Он скончался в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала она.

Накануне 84-летнего поэта госпитализировали.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор проживал с семьей в США.



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