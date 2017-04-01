Евгений Евтушенко умер на 85-м году жизни

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Поэт Евгений Евтушенко умер в субботу от остановки сердца, сказала вдова Евтушенко Мария Новикова, сообщает РИА Новости.

"Он скончался в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала она.

Накануне 84-летнего поэта госпитализировали.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор проживал с семьей в США.