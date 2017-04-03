В Парламент Армении прошли четыре партии

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. ЦИК Армении объявил результаты голосования на выборах в Парламент страны по итогам обработки данных с 1886 избирательных участков (93%), сообщает Sputnik Армения.

Как сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян, согласно результатам обработки бюллетеней на 09:00 (мск), Республиканская партия Армении набрала 49,21%, блок "Царукян" —27,38%, блок "Елк" — 7,72%, "Дашнакцутюн"- 6,59%, партия "Армянское возрождение" — 3,72%, блок "Оганян-Раффи-Осканян" — 2,08%, "Свободные демократы" — 0,93%, блок "АНК-НПА" — 1,62%, Компартия — 0,74%.

Остальные пять политических сил не преодолели необходимый для прохождения в Парламент порог — для попадания в Парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание, первые после внесения изменений в Конституцию. Армения фактически перешла к парламентской форме правления. Явка избирателей составила 60,86%.