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Поэт Евгений Евтушенко

С Евгением Евтушенко простятся в Центральном Доме литераторов

© Sputnik. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко умер на 85-м году жизни от остановки сердца.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. В Центральном Доме Литераторов в Москве пройдет церемония прощания с Евгением Евтушенко, сообщил РИА Новости помощник поэта.

Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Прощание с Евгением Александровичем Евтушенко состоится в Центральном Доме литераторов. Похороны пройдут на кладбище в Переделкино. Пока нет точной даты прощания и похорон. Предположительно, это 7-8 апреля", — сказал помощник поэта.

Евгений Евтушенко – русский поэт, писатель, сценарист, последний из поэтов-шестидесятников. Номинировался на нобелевскую премию по литературе в 1963 году, но тогда большинство шведских академиков Евтушенко предпочли греческому поэту Йоргосу Сеферису, которому и досталась премия.



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