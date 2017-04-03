17:36 03 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Путин отметил, что Россия сильнее любого агрессора и призвал не расслабляться

Путин: рассматриваются бытовая и криминальная версии взрывов в Петербурге

© RUPTLY.
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (9)
20610

Инцидент произошел в понедельник днем на двух станциях метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь" и "Технологический институт".

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Расследование установит причины случившегося в метро Санкт-Петербурга, рассматриваются бытовая, криминальная версии и возможность проявлений террористического характера, сказал Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера", — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент РФ отметил, что все ответы в ближайшее время даст расследование. Он также обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым ситуацию в петербургском метро, где произошли взрывы.

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (9)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мировой рекорд по количеству двойников Альберта Эйнштейна установили в Канаде
Двойники Эйнштейна, пыльный шторм и беженцы: неделя в объективе
Прогноз погоды от косолапых – как в Ярославле гадали с помощью медведей
Прогноз погоды от косолапых: как в Ярославле гадали с помощью медведей
Худеем к лету: советы от Sputnik
Худеем к лету: советы от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia