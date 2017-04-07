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Полиция рядом с местом въезда грузовика в магазин Ahlens в центре Стокгольма

Грузовик врезался в толпу людей в Стокгольме: есть жертвы

© AFP/ TT News Agency/Noella Johansson
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Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Три человека погибли в Стокгольме после того, как грузовик врезался в толпу людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Швеции.

Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Место происшествия оцеплено полицией, среди людей паника.

"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

Полиция попросила людей покинуть место происшествия. Там уже находится около 10 полицейских автомобилей и как минимум пять автомобилей скорой помощи.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал журналистам премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Ранее полиция Стокгольма сообщила, что как минимум три человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.



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