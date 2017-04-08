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Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

Лазареву субботу отмечают православные христиане

© Sputnik. Томас Тхайцук
Новости
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (20)
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Предшествующая Лазаревой субботе пятница завершила православный Великий пост, подготовивший верующих к вступлению в преддверие Пасхи — Страстную седмицу. С этого дня богослужение в православных храмах идет только по особой богослужебной книге — Триоди, тексты которой посвящены событиям, связанным с Воскресением Христовым.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря вспоминают в субботу православные христиане, также накануне праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) освящают вербы, сообщает РИА Новости.

В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события. В этот день в храмах совершается особая торжественная служба, предваряющая собой наступающий праздник Входа Господня в Иерусалим. Гимны Лазаревой субботы содержат в себе надежду на будущее всеобщее воскресение мертвых в конце земной истории.

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Вечером за праздничным богослужением совершается чин освящения верб. Всенощное бдение в кафедральном соборе Русской православной церкви возглавит патриарх Кирилл.

"Праздничное воскресное богослужение начинается в субботу вечером, как и любого церковного дня, который ведется от вечера до вечера. Это византийский счет времени. Соответственно, то богослужение, которое совершается накануне праздника, относится к самому празднику", — сказал профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Чин освящения верб входит во Всенощное бдение по той причине, что это богослужение является наиболее изменчивой частью суточного богослужебного круга. Поэтому оно в значительно мере, чем Литургия, предполагает "вставки, связанные с конкретным событием".

В Лазареву субботу по старинному обычаю ломают пальмовые листья, в славянских странах их символизируют ветви вербного дерева. В Сербской церкви распространена традиция привязывать к освящаемым ветвям маленькие колокольчики, а греки в этот день пекут "лазаракиа" ("лазарчики") — фигурки людей из пряного теста. В России на праздник готовили брагу, гречневые блины, кашу и рыбный курник, а в полночь молодежь обходила дома с песнями. Согласно церковному уставу, на трапезе в этот день разрешается вкушение икры.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (20)

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