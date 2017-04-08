Ученые: собаки могут предотвратить развитие ожирения и аллергии у детей

СУХУМ, 8 апр –Sputnik. Если в доме есть собака, то дети гораздо реже страдают от аллергии и ожирения из-за попадания в их микрофлору полезных бактерий, которые переносят домашние питомцы, заявляют ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Microbiome.

"Существует некое критическое окно времени, когда иммунная система кишечника и микробы развиваются вместе, и нарушения в этом совместном развитии негативно сказываются на развитии всей иммунной системы в целом", — заявила Анита Козырски (Anita Kozyrsckyj) из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).

ВОЗ и Всемирная организация по борьбе с аллергией утверждают, что около трети людей страдают от различных форм аллергии. Примерно две трети из них страдает сезонными формами, вызываемыми пыльцой или другими природными раздражителями, а остальные – от астмы и прочих хронических болезней.

По мнению биологов, аллергия может появиться и от слишком чистых условий. У детей иммунная система просто не получает достаточно информации, чтобы научиться отличать реальных микробов от пыли, пыльцы и других безвредных частиц. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, может развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.

Эта идея, так называемая "гигиеническая гипотеза", находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с аллергией, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы.

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Ученые предлагают использовать для этих целей более приятную и интересную вещь – собак и других домашних животных. Наблюдая за жизнью нескольких семей в Эдмонтоне, в которых были или отсутствовали домашние питомцы, ученые заметили, что микрофлора кишечника младенцев в них заметно отличалась.

К примеру, в микрофлоре младенцев из семей с питомцами присутствовали колонии микробов из семейств руминококков и Oscillospira, которые, как объясняют ученые, защищают организм от заражения холерой, пневмонией и связаны с пониженной вероятностью развития аллергии и ожирения.

"Концентрация этих бактерий в образцах увеличивалась в два раза, если в доме присутствовала собака или другой питомец. Это происходило даже тогда, когда собаку отдавали в приют еще до рождения ребенка, а также при появлении собаки в доме через три месяца после рождения ребенка. Иными словами, обмен микробиотой может происходить при самых разных условиях", — продолжает Козырски.