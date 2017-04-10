Абхазские паломники посетили черкесскую общину в Израиле

ИЕРУСАЛИМ, 10 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Паломники из Абхазии побывали в гостях у черкесов, проживающих в населенном пункте Кфар-Кама в Северном округе Израиля, об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия.

"Нас приняли очень тепло. Нам показали музей, в котором хранится очень много экспонатов, оставшихся от их предков. Но с учетом того, что у нас было мало времени, и у них, и у нас много осталось вопросов, которые хотелось бы обсудить. На следующий год, если будет Богу угодно, мы проведем хотя бы однодневную встречу", — сказал Харазия.

По словам главы общины Зухера Тхаук, черкесы в Израиле живут более 150 лет и чувствуют себя частью этой страны.

© Sputnik. Роберт Джопуа Паломники из Абхазии совершили крестный ход к гробнице Лазаря

"Выполняем все обязанности, которые возложены на израильтян, в частности, мы, как и все, служим в армии. Мы граждане этой страны. Мы израильские черкесы, но мы никогда не забываем свою историческую родину. Здесь живет уже пятое поколение черкесов, прибывших полтора столетия назад", — отметил Тхаук.

Он также рассказал, что более десяти лет назад у него с другом возникла идея воссоздать все старинные экспонаты, которые были у жителей деревни, и разместить их в музее, для того чтобы люди увидели, что мы — черкесы, и узнали, чем мы живем, нашу историю.

"Отец у меня шапсуг, а мама кабардинка. В основном черкесы компактно проживают в двух деревнях. В Кфарм-Каме живет более трех тысяч человек, и в Рихании живет около одной тысячи. В общей сложности нас около 4500 человек", — рассказал он.

Тхаук также отметил, что дети перед тем, как пойти в школу, говорят на черкесском языке, а уже в школе учат иврит и арабский. Он подчеркнул в беседе с корреспондентом Sputnik, что черкесы, проживающие в Израиле, радуются, когда в Абхазии происходят положительные изменения.

Встреча абхазских паломников с общиной израильских черкесов произошла благодаря недавнему знакомству Рауфа Харазия с Заухером Тхаук в Сухуме.

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"Я познакомился с ним благодаря нашему МИДу. Мы пообщались с ним тогда и договорились о том, что в Израиле абхазские паломники посетят их. И вот сегодня, по пути к Кане Галилейской, мы нашли время увидеться с черкесской общиной, — отметил Харазия.

Также в воскресенье 9 апреля, паломническая группа абхазских верующих посетила Кану Галилейскую, откуда был родом апостол Симон Кананит. Именно на свадьбе Симона Кананита Господь совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. По словам абхазских паломников, быть на этой земле большая радость, потому что Симон Кананит просветил абхазов Благой вестью.

Абхазские паломники также планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума.