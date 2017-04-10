Патриарх Иерусалимский: я помолюсь за Абхазию и ее жителей

ИЕРУСАЛИМ, 10 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Помолиться за Абхазию, ее жителей и руководство страны пообещал патриарх Иерусалимский Феофил III на аудиенции с абхазскими паломниками, сообщил корреспондент Sputnik с места события.

"Я буду молиться, чтобы ваше пребывание на Святой Земле было благословенным, чтобы получили то, чего ожидаете от него. Помолюсь не только за вас, которые находятся здесь, но и ваши семьи, ваших детей, родственников и, конечно же, за вашу страну, народ и правительство. Мы все члены одной церкви, мы должны постараться сделать все, чтобы жить в мире и согласии, потому что это то, что заповедовал Господь Бог", — обратился к паломникам патриарх.

Председатель Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия сообщил Феофилу III, что после встречи с ним в прошлом году в Абхазию к пасхальной службе в храмах был доставлен Благодатный огонь.

© Sputnik. Роберт Джопуа Абхазские паломники посетили черкесскую общину в Израиле

"Вы удостоили нас великой чести, принять нас в этом году снова. Мы ведем паломническую поездку по Иерусалиму. Те добрые дела, которые были совершены в прошлом году, хотим в дальнейшем превратить в добрую традицию. Ели Богу будет угодно, то хотим делать это из года в год, чтобы православный народа Абхазии тоже мог почувствовать благодать Светлого огня. Благодарим вас, что нашли время для нас", — сказал Харазия.

Паломники вручили патриарху Иерусалимскому картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне.

Абхазские паломники планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в Абхазию частицу Благодатного огня. Поездку организовал Фонд имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского.