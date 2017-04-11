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Марша протеста оппозиции в Венесуэле

Марш протеста оппозиции прошел в Венесуэле: около 60 раненых

REUTERS/Marco Bello
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За последнюю неделю это уже четвертая акция протеста оппозиционных сил, требующих отмены недавнего решения Верховного суда, ограничившего полномочия оппозиционного Парламента.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Около 60 человек были ранены во время очередного марша оппозиции в Каракасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nacional.

Большинство пострадавших отравились слезоточивым газом, который против них применили полицейские. Еще один мужчина получил травму черепа. В ходе протестов были задержаны не менее 18 человек.

Это была уже четвертая за неделю демонстрация оппозиционных сил в Каракасе, протестующих против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.



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