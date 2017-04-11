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Дым над зданием, пострадавшем от взрыва в турецкой провинци Диярбакыр

Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре: есть раненые

REUTERS TV
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Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Четыре человека пострадали во время взрыва в центральном районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV во вторник.

Ранее турецкие СМИ сообщили о мощном взрыве в центральном районе Баглар в 10.45 мск рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом.

Взрыв прогремел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание, в котором находилась ремонтная мастерская, рухнуло. Четыре человека получили ранения, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.



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