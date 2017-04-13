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Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: с госсекретарем договорились о диалоге, результаты будут нескоро

© Sputnik. Григорий Сысоев
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Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в Москве.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Договорились о диалоге, но о результатах пока говорить рано, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает РИА Новости.

"Важный разговор был у президента (РФ Владимира Путина), продолжавшийся около двух часов и затем наши переговоры до встречи в Кремле, и после пресс-конференции мы, кстати, еще около часа неформально поговорили о том, какие возникают возможности. Наверное, не скоро будут результаты, но, по крайней мере, в оперативном плане мы договорились установить диалог по целому ряду важных вопросов", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, это касается, "в том числе инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией в двусторонних отношениях", а также механизмов по выполнению существующих договоров "в военно-политической сфере и механизмов призванных сближать или лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего по сирийскому урегулированию".

"Посмотрим. Договоренности такие в принципе достигнуты, сейчас мы, наверное, приступим к практическому формированию таких диалоговых механизмов", — сказал Лавров.



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