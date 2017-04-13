Хаджимба и Лавров обсудят двустороннее сотрудничество в Сухуме

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Официальная встреча Рауля Хаджимба с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоится в среду 19 апреля в Администрации президента Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президета Абхазии.

На встрече планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии и проведет переговоры с президентом Республики Абхазия и министром иностранных дел.

По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.

Захарова отметила, что визит главы МИД России в Республику Абхазия призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также упрочить сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами наших стран.