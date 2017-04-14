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Гидрометцентр

МЧС РФ: подъем уровня рек и оползни ожидаются в Туапсинском районе

© Sputnik. Евгений Биятов
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По сообщению синоптиков, непогода В Туапсинском районе будет длиться до 16 апреля, возможен сход оползней.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Экстренное предупреждение по подъему уровня рек в результате сильных дождей объявили в Туапсинском районе 14 апреля, сообщает Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На выходных будет сохраняться повышенный уровень на реке Пшиш. Это Апшеронский и Белореченский районы. Сейчас дожди сохраняются только в районе Туапсе и Лазаревского. Мы ожидаем, что уже к вечеру 14 апреля все осадки уйдут на юго-восток, в Абхазию и Ставрополье. В Краснодарском крае осадки будут отмечаться местами", — пояснил начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Спасатели предупреждают об опасности выезжать в горы, находиться у моря, на берегу рек.



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