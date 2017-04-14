Харазия и Алания присоединились к абхазским паломникам в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 14 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. К группе абхазских паломников присоединились вице-спикер Парламента Абхазии Саид Харазия и Юрий Алания, один из меценатов Фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

"Это уже вторая поездка наших паломников. Слава Богу, и я здесь уже во второй раз, и как всегда, наши сердца преисполнены благодати. Сегодня нас сподобил Господь помолиться в Храме Гроба Господня за нашу землю, богохранимую Абхазию, за народ наш, наши семьи и наших детей. Это большая милость Божья", — сказал Харазия.

Алания считает, что каждый, у кого есть возможность, должен помогать людям в реализации благих намерений.

"Группа паломников была отправлена общими усилиями, не я один помогал. Это же хорошо, если мы смогли помочь нашей родине и людям. Думаю, что каждый человек должен сам побывать здесь и увидеть святое для всех христиан место", — отметил меценат Алания.

© Sputnik. Роберт джопуа Паломники из Абхазии посетили храм Рождества в Вифлееме

В пятницу 14 апреля абхазские паломники Абхазии пронесли крест и икону Святого великомученика Евстафия Апсилького и апостола Симона Кананита крестным путем от Претории до Голгофы в Иерусалиме.

"Сегодня с флагом православной церкви Абхазии, флагом нашей республики, со всем православным миром, в канун великого праздника Светлой Пасхи мы пришли в этот храм (Храм Гроба Господня — ред.) помолиться, поблагодарить Господа за все. И завтра будем ждать схождения Благодатного огня", — подчеркнул Саид Харазия.

© Sputnik. Джопуа Роберт Абхазские паломники прошли Крестным ходом от Претории до Голгофы в пятницу 14 апреля

Абхазские паломники прибыли в Иерусалим в пятницу 7 апреля и планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовал Фонд имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского.