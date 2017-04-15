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Частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме, везут в Абхазию

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме, доставят в Абхазию

© Sputnik. Роберт Джопуа
Новости
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (41)
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Благодатный огонь - символ нерукотворного света Воскресения Христова, появился в Кувуклии ( часовня над Гробом Господним - ред.) в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.

ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — Sputnik, Роберт Джопуа. Благодатный огонь сошел в часовне над плитой Гроба Господня в Иерусалимском Храме Воскресения Христова в субботу 15 апреля, сообщил с места событий корреспондент Sputnik.   

Вместе с тысячами верующими со всего мира схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня ждали и абхазские паломники. По словам председатель Духовно-нравственного фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и святого великомученика Евстафия Апсильского Рауфа Харазия, Бог услышал их молитвы, чудо схождения Благодатного Света свершилось.

"Схождение Благодатного огня – это чудо, которое дарует нам Господь. Наши молитвы услышаны. Если Господь управит, то сегодня вечером, перед началом пасхальной службы, частица Святого Света будет доставлена в кафедральный собор Сухума", — сказал Харазия.

Рауф Харазия также отметил, что подхваченный огонь помещен в специальные лампады, которые частью абхазских паломников будет доставлен из Иерусалима в аэропорт Тель-Авива, оттуда чартерным авиарейсом в Сочи, и уже оттуда его доставят в Сухум.

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме, везут в Абхазию
© Sputnik. Роберт Джопуа
Частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме, везут в Абхазию

Оставшаяся в Иерусалиме часть паломников Абхазии примет участие в торжествах по случаю Великого Светлого праздника Пасхи.

Абхазские паломники прибыли в Иерусалим в пятницу 7 апреля. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума. 

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (41)


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