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Валерия Адлейба

Валерия Адлейба вышла в полуфинал проекта "Ты супер!" на канале НТВ

Пресс-служба НТВ
Новости
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (90)
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Воспитанница Очамчырской школы-интерната 11-летняя Валерия Адлейба представляет Абхазию на международном вокальном телевизионном проекте "Ты супер!".

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Валерия Адлейба вышла в полуфинал международного музыкального конкурса "Ты супер!" в субботу 15 апреля. 

Во втором туре шоу участница из Абхазии спела песню "Hello" британской певицы Адель. То, как Валерия исполнила эту сложную в вокальном плане композицию, не оставило равнодушными зрителей и жюри проекта. Под крики "молодец" все аплодировали ей, что уже становится традицией для Леры, а двое членов жюри, не дожидаясь первых взятых нот, уже нажали на зеленые кнопки. 

Знаменитая эстрадная певица Ёлка подчеркнула, что, если ведущий Вадим Такменев не сказал бы о том, что Лера сильно простудилась, она и не догадалась бы об этом. 

"Зрители не должны догадываться о том, в каком состоянии находится певец, что он испытывает, что переживает. Мне приходилось это объяснять взрослым людям, а тебе не приходится. Ты сумела спеть так, что никто не догадался о твоих проблемах со здоровьем,  и это делает тебя большой артисткой", — сказала Ёлка. 

Шоу Ты супер!
© Фото: ntv
"Нокдаун" от Валерии Адлейба: как певица из Абхазии "порвала" жюри шоу "Ты супер!"

Валерия оправдала надежды болельщиков и сумела сохранить ту высокую планку, которую задала во время отборочного тура, исполнив песню "Адажио" Лары Фабиан. Ее уверенность в себе и лидерские качества отметил и Стас Пьеха. 

"Ты выходишь, поешь, и сейчас стоишь как победитель. Я тобой горжусь", — похвалил Леру  Пьеха. 

В очередной раз была поражена качественным пением Леры и Маргарита Суханкина, которая назвала ее выступление настоящим подвигом. 

"Я поражена твоим талантом, физической силой при всей твоей миниатюрности. С такой простудой не то, что не рекомендуется, а запрещено выступать. Это подвиг", — восхитилась Суханкина. 

Член жюри Виктор Дробыш, который не смог сдержать эмоции и вышел на сцену, чтобы обнять Валерию, сказал, что эта звездочка обязательно вырастет до большой звезды, и ничто не сможет этому помешать.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

"Рад, что у нас есть звездочка, которая должна стать звездой, как Селин Дион, Уитни Хьюстон и Алла Пугачева. Я не знаю, что может этому помешать", — отметил Дробыш. 

Проект "Ты супер!" НТВ и международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (90)


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