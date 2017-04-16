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Пуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото

Военные США зафиксировали очередной пуск ракеты КНДР

© Фото: © REUTERS/ KCNA
Новости
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Пуск ракеты был осуществлен с земли в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, тип ракеты уточняется.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Военные США установили, что Северная Корея осуществила пуск ракеты, но она взорвалась сразу после старта, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил.

Военный парад в Пхеньяне
REUTERS/Damir Sagolj
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"Тихоокеанское командование зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты в 11:21 по гавайскому времени", — сообщила она.

Она добавила, что "практически сразу ракета взорвалась". "Тип ракеты все еще изучается", — отметила Сил.

По словам представителя Пентагона, военные продолжают сотрудничество с Южной Кореей и Японией по обеспечению безопасности.

Чиновники в США с высокой долей вероятности предполагают, что КНДР запустила не межконтинентальную баллистическую ракету, сообщают СМИ.

Правительство Южной Кореи проводит экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности в связи с неудачным пуском ракеты КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Пентагон.
© AFP/
Пентагон о возможном ядерном ударе США по КНДР: рассматриваем все варианты

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

Для устрашения Пхеньяна в Японское море вошла ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам.



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