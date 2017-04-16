Восточная сказка, любовь Леры и "Роналдо": выход в полуфинал проекта "Ты супер!"

О том, кого сравнили с Криштиану Роналдо, кому пророчат звание "Мисс Азербайджан", и о новых чувствах Леры Адлейба читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Вот уже несколько месяцев как международный музыкальный проект "Ты супер!" телеканала НТВ стал площадкой, где дети с нелегкой судьбой и совершенно недетскими переживаниями обретают надежду на новую, счастливую жизнь.

Предпасхальный выпуск не стал исключением. Как и раньше, он был наполнен не только красивой и разнообразной музыкой, но и целой гаммой чувств, когда волнение сменялось счастьем, слезы улыбкой, грусть радостью от долгожданной встречи.

Ведущий проекта Вадим Такменев, прежде, чем объявить первого конкурсанта, напомнил жюри, что у победителя финала "Ты супер!", который состоится 26 мая в Кремле, будет возможность принять участие в детском "Евровидении" и в детской "Новой волне".

Первым на сцену вышел девятилетний Антон Пирогов из Химок, которому родители запретили участвовать в проекте, убеждая его в том, что он непременно опозорится на всю страну. От таких слов у Антона произошел нервный срыв. Надежную поддержку он нашел в своей горячо любимой бабушке.

Появление Пирогова на сцене в традиционном русском народном костюме вызвало умиление на лицах членов жюри, на первых аккордах они узнали песню "Бурановских бабушек" "Party for everybody", с которой "бабушки" выступали на "Евровидении".

"Мужичок", как назвала его Маргарита Суханкина, исполнил эту композицию с большим задором и драйвом. Этим заслужил зеленый "свет" от жюри и право идти в комнату ожидания.

Поддержать Антона пришли и сами "Бурановские бабушки", которые сплясали под балалайку.

Но самый главный сюрприз Антона ждал за кулисами. Приехал его отец, которого он давно не видел. Тепло обнявшись, папа Антона попросил у него прощения и пообещал исправиться. Возможно, это было лучшей наградой для ребенка, которому так не хватает родительской ласки.

Четырнадцатилетняя Александра Хлудова из Алтайского края не понаслышке знает, что такое потерять близкого человека. С шести лет ей приходилось преодолевать тяжелые испытания судьбы. Умер отец, затем бабушка, в автокатастрофе погибла сестра. Казалось, мать должна была стать ей опорой, но она бросила Сашу, а спустя какое-то время попала в тюрьму.

"Я готова ее (маму-ред.) простить, какая бы она ни была. Каждый человек заслуживает прощения, и я ее жду", — поделилась своими чувствами к матери Александра перед концертом.

"Белая ночь" — так называлась песня, которую спела Александра Хлудова. Жюри отметили, что композиция Виктора Салтыкова была подана совершенно по-новому, более современно, и ее можно смело отправлять на радио.

"Это даже не ремикс, это ремейк. Готовый хит, с которым надо идти прямо на радио", — оценил новое звучание песни член жюри Виктор Дробыш.

Женственно и профессионально. Так охарактеризовали выступление молодой певицы Стас Пьеха и Маргарита Суханкина, а Ёлка попросила Александру не спешить взрослеть. Единогласно жюри сказали ей "Ты супер!".

А в это время в томительном ожидании пребывала "ягодка". Такое сладкое прозвище дали девятилетней Арине Утемишевой из Мордовии, которая исполнила одноименную русскую народную песню на предыдущем этапе.

На этот раз, выбор Арины или же ее педагогов пал на более серьезную и сложную песню — "Широка река" Надежды Кадышевой. Звонким голоском и песней о большой любви "Ягодка" покорила сердца жюри и зрителей. И снова овации, и снова "Ты супер!".

С букетом цветов к Арине на сцену вышел популярный певец Алексей Чумаков, который высоко оценил чистое выступление "Ягодки" и то, что она поет сердцем, а не горлом, как многие другие исполнители.

На бис попросили спеть Арину, а Чумаков, Суханкина и Ёлка ей подпевали.

А вот Роману Дружинину из города Бородино и Полине Бобровской из Курска повезло меньше. Им не хватило одобрения от жюри. У обоих молодых певцов судейская коллегия заметили растерянность и сильное волнение, которые помешали им пройти в полуфинал. Под громкие овации ребята покинули проект.

Без преувеличения удивила 18-летняя Светлана Чернышова из Воркуты, "замахнувшись" на легендарную рок группу "Нирвана", чья композиция "Smells like teen spirit" подняла с кресла самого Дробыша.

"Спела не по детски", — подчеркнул ведущий и передал слово жюри.

Правильный выбор песни, которая выявила сильные стороны молодой певицы, сделал ее выступление интересной, сказал Виктор Дробыш, а Маргарита Суханкина согласилась с мнением ведущего о том, что это было исполнено абсолютно не по-детски.

Наслаждаясь хвалебными речами в свой адрес, Чернышова еще не догадывалась, какой сюрприз ее ожидает буквально в нескольких метрах от сцены. Организаторы шоу устроили Светлане встречу с ее молодым человеком, которого она не видела четыре года. На этом трогательном моменте камеры долго не задержались, предоставив возможность влюбленным уединиться.

А на сцене уже начиналась настоящая "восточная сказка", именно так назвали судьи выступление и грациозный образ Парваны Алджановой из Баку. Ей 17 лет.

Порвана не знает русского языка. Как и в предыдущем туре, она исполнила песню на своем родном языке. Но к очередному удивлению зрителей и жюри, вдруг, азербайджанский язык плавно сменился на русский, но с легким акцентом. На это обратили свой строгий взор судьи и перед ними загорелись зеленые лампы.

Комментируя выступление Парваны, Маргарита Суханкина оценила и ее роскошный наряд.

"Мы уже выбрали здесь "Мисс России" — это Надя Шебанова с длинной косой, а сейчас перед нами стоит, мне кажется, "Мисс Азербайджан", — похвалила ее за восточный образ и красоту Суханкина.

А певица Ёлка посоветовала Парване чаще радовать зрителей своей ослепительной улыбкой.

Следующим на сцену проекта "Ты супер!" вышел "хороший парень". Это качество разглядели судьи в тринадцатилетнем Иване Южакове из Башкортостана еще во время его первого выступления, и не ошиблись. так же хорошо он спел песню "Снегири" группы "Иванушки international"

"Такое ощущение, что ему вживили автотюн, который дает стопроцентное попадание в ноты. Все идеально", — сказал Дробыш.

Маргарита Суханкина призналась, что до Ивана она не понимала, о чем именно поется в этой песне.

"К своему стыду, в первом прочтении этой песни я не понимала, о чем она. Благодаря тебе, теперь я понимаю", — отметила она.

К Ивану Южакова пришел певец Денис Клявер. Он и Стас Пьеха попросили молодого певца повторить свое выступление, а они его поддержали танцем.

Четырнадцатилетняя Валерия Хотенюк из Севастополя уже нашла свой узнаваемый стиль в пении. В этот раз ее образ был не менее оригинальным.

Капитан дальнего плавания в мечтах, а на сцене просто нежная девушка с модной прической и выразительными глазами, Валерия вышла в ярко оранжевой рубашке и в брюках на подтяжках.

"30 минут", так называлась музыкальная композиция, которую она спела перед десятками зрителей и членами жюри. Легкость исполнения, правильно выбранный тембр и искренность подкупила всех судей, кроме Стаса Пьехи. За это Валерия ему в шутку пригрозила указательным пальчиком, после чего они обменялись воздушными поцелуями. Но на зависть Пьехи. в любви она призналась Виктору Дробышу за то, что он всегда первым нажимает кнопку. Ох, уже эти девочки.

С тремя "Ты супер!" Валерия Хотенюк прошла в комнату ожидания.

Богдана Козлова из Калининграда на проекте за внешнее сходство с именитой звездой мирового футбола прозвали русским ответом Кристиану Роналдо. Но на сцене он появился не с мячом, а с аккордеоном, на котором для своих лет "Роналдо" из России играет виртуозно.

Энергично он спел песню о севшей батарейке группы "Жуки".

А сомнения жюри по поводу того, в живую играл Богдан или нет, молодой и харизматичный певец развеял, исполнив на аккордеоне мелодию из песни Ёлки "На большом воздушном шаре". Сама Лиза не удержалась и вышла подпевать на сцену.

"Ты супер артист", — сказал Виктор Дробыш после выступления Богдана, который присоединился к своим друзьям в комнате ожидания.

И вот, настал долгожданный и очень волнительный момент для всех жителей Абхазии. Объявили выход Валерии Адлейба, которая, без преувеличения, произвела фурор во время своего первого выступления, когда ей стоя аплодировали весь зал и судьи, а болельщики из родной страны еле сдерживали слезы радости. Многим сделать это так и не удалось, настолько проникновенно и талантливо Лера спела "Адажио" Лары Фабиан.

В этот раз прозвучала не менее лиричная и сложная композиция английской певицы Адель "Hello".

Но прежде, чем хрупкая Валерия в воздушном бело-серебристом платье начала петь, на экране появилась видеозапись с ее мамой, которая выдала безобидный секрет дочери о том, что на проекте "Ты супер!" Лера впервые влюбилась. Кто именно сумел покорить сердце абхазской девушки осталось за кадром.

Итак, звучат первые ноты, Лера еще не успела спеть ни одного слова, как Дробыш и Суханкина нажимают свои "волшебные" кнопки. Затем, Ёлка и Пьеха. Интрига и переживания быстро улетучились.

"Впервые Виктор Дробыш не сдержался и вышел на сцену", — прокомментировал ведущий эмоциональное поведение члена жюри, который подошел к Лере и крепко обнял ее со словами "ты молодец".

Точно такие же слова доносились из зала, где десятки поклонников маленькой певицы из Абхазии поднимали ее фотографии и плакаты с пожеланиями высоко над головами.

Знаменитая эстрадная певица Ёлка подчеркнула, что, если ведущий Вадим Такменев не сказал бы о том, что Лера сильно простудилась, она и не догадалась бы об этом.

"Зрители не должны догадываться о том, в каком состоянии находится певец, что он испытывает, что переживает. Мне приходилось это объяснять взрослым людям, а тебе не приходится. Ты сумела спеть так, что никто не догадался о твоих проблемах со здоровьем, и это делает тебя большой артисткой", — сказала Ёлка.

Уверенность Валерии Адлейба в самой себе и ее лидерские качества отметил и Стас Пьеха.

"Ты выходишь, поешь, и сейчас стоишь как победитель. Я тобой горжусь", — похвалил Леру Пьеха.

В очередной раз была поражена качественным пением Леры и Маргарита Суханкина, которая назвала ее выступление настоящим подвигом.

"Я поражена твоим талантом, физической силой при всей твоей миниатюрности. С такой простудой не то, что не рекомендуется, а запрещено выступать. Это подвиг", — восхитилась Суханкина.

А Виктор Дробыш сказал, что эта звездочка обязательно вырастет до большой звезды, и ничто не сможет этому помешать.

Загадкой осталось для певицы Ёлки, откуда "в такой хрупкой девочке столько голоса и души, как все это может поместится в одном маленьком теле".

Счастливая Лера отправилась в комнату ожидания, а судьям предстояло сделать свой выбор. По правилам проекта, только четверо из всех выступавших на втором этапе музыкального проекта "Ты супер!" могли пройти в полуфинал.

Счастливчиками стали Светлана Чернышова из Воркуты, Валерия Адлейба из Абхазии, Иван Южаков из Башкортостана и Богдан Козлов из Калининграда.

Пятеро других участников, конечно, сильно расстроились и не смогли сдержать слез, но члены жюри поспешили к ними на сцену, подбадривая теплыми словами, уверяя их в том, что это лишь начало их пути, пытаясь успокоить конкурсантов.

Проект "Ты супер!" НТВ и международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.