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Города мира. Пхеньян. Архивное фото

КНДР: ядерный потенциал будет расти, если США не прекратят "ядерный шантаж"

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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На провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом, заявил ранее высокопоставленный в КНДР политик и военный.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Ядерная сила и самооборона КНДР будет укрепляться до тех пор, пока США не прекратят "ядерный шантаж", заявил заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо, сообщает РИА Новости

"С 1950-х годов США постоянно угрожают и шантажируют нашу страну ядерным оружием, а администрация (43-го президента США Джорджа) Буша объявила нас осью зла и заявила государственной политикой отказ от признания нашего режима, и включила нашу страну в список объектов ядерного превентивного удара", — сказал Ким Ён Хо.

"Сейчас в Южной Корее США ведут совместные маневры, мобилизируя бомбардировщики и авианосец для ядерной войны и практически отрабатывают атаку на нашу страну. Мы неоднократно объявляли, что пока продолжается ядерный шантаж со стороны США и их сателлитов, пока не прекращается шумиха с милитаристскими игрищами, мы будем продолжать наращивать самооборонную мощь и способность к превентивному удару ядерными вооруженными силами", — отметил северокорейский дипломат.

По его словам "уроки Югославии, Ирака и Ливии, последняя атака США по Сирии на фактах доказывают, что лишь могучая сила сдерживания способствует защите суверенитета и права на существование страны".

Военный парад в Пхеньяне
REUTERS/Damir Sagolj
КНДР: разрушительной атакой ответим на провокации США

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

Для устрашения Пхеньяна в Японское море вошла ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам.



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