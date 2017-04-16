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Страны мира. Турция

Турция проголосовала за переход на президентскую систему правления

© Sputnik. Руслан Кривобок
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Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Эрдоган поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом конституционного референдума, который прошел в стране в воскресенье 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Эрдоган позвонил также лидеру националистической Партии национального движения Девлету Бахчели, который поддержал конституционную реформу. По данным источника в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что исход референдума уже ясен, и выразил надежду, что его результаты пойдут на пользу стране и народу.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 98 % бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов. Поправки предусматривают переход на президентскую систему правления.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.



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