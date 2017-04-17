22:54 17 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Задержание одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга А. Азимова

ФСБ: задержан один из организаторов теракта в Петербурге

ФСБ РФ
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (21)
39 0 0

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Аброр Азимов из Центральной Азии задержан в Подмосковье за организацию теракта в метро Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 года в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 года в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника А.Джалилова", — говорится в сообщении.

Теракт в питерском метро
Теракт в питерском метро

По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Теракт в метро в Санкт-Петербурге
© Sputnik.
Теракт в метро в Санкт-Петербурге

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (21)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Свежие овощи
    Едим снова

    Врач-диетолог рассказала о том, как начать правильно питаться после длительного поста.

  • Паводки в Актобе
    Мокрое дело

    Сильные паводки обрушились на север и центральную часть Казахстана, число эвакуированных превысило четыре тысячи человек.

  • Молоток спикера Рийгикогу
    Раб службы

    Парламент Эстонии предлагает законодательно отобрать у президента отпуск, поскольку он всегда должен быть на посту.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели
Задержание организатора теракта в метро Санкт-Петербурга
Кадры задержания организатора теракта в метро Санкт-Петербурга
За что отвечают левое и правое полушарие нашего мозга
Заряжай мозги

Соцсети

Sputnikabkhazia