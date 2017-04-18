Сергей Лавров 18 апреля приедет с двухдневным рабочим визитом в Абхазию

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Сергей Лавров на два дня приедет с рабочим визитом в Абхазию во вторник 18 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ посещал Абхазию в апреле 2011 года.

© Sputnik. Томас Тхайцук Хаджимба и Лавров обсудят двустороннее сотрудничество в Сухуме

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров во вторник примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а 19 апреля в Сухуме пройдут переговоры главы МИД РФ с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.

Также запланирована встреча Лаврова со спикером парламента Абхазии Валерием Кварчия.

По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнения по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.

"Визит главы МИД России в Республику Абхазия призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также упрочить сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами наших стран", — сообщила официальный представитель МИД РФ.

Как говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества Москвы и Сухума в сфере безопасности.

"Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. На основе соответствующих двусторонних соглашений на территории Абхазии развернута российская военная база, а российские пограничники оказывают содействие в охране границ республики с Грузией", — говорится в документе.

В августе 2008 года Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.