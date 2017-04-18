Абхазские паломники возвращаются из Иерусалима

Перед отбытием домой пилигримы поделились своими впечатлениями от пребывания на Святой земле с корреспондентом Sputnik Робертом Джопуа, сопровождавшим их в поездке.

Отец Святослав, который паломничал вместе с абхазами и по совместительству был их гидом, считает, что итоги поездки очень неплохие, потому что программа пребывания была выполнена, паломники посетили святые места, получили исчерпывающую информацию по евангельской и библейской истории.

© Sputnik / Илона Хварцкия Молитвы, свечи, Благодатный огонь: пасхальная ночь в Сухумском соборе 15

"Мы получили опыт переживания Пасхи на Святой земле, волнение и радость. Но, самое главное, приобрели бесценные уроки духовной жизни. В духовной жизни во главе угла становится наша вера, и эту веру подкрепляют те святые места, которые Господь оставил на земле для нашего спасения, для нашего назидания, нашего вразумления. Этот путь, который Господь прошел на земле, нужно научиться понимать, для того чтобы идти за Христом по этому пути каждому верующему человеку. Мы смогли прикоснуться к пути Христову и понять, насколько он был сложным и тернистым, непростым для человека. И все этого для того, чтобы в дальнейшем на своем христианском пути воспользоваться этим опытом, который мы здесь приобрели", — сказал отец Святослав.

Стелла Таркил в Иерусалим приезжает уже в четвертый раз.

"Самое неповторимое ощущение, лично для меня, схождение Благодатного огня. Мне очень приятно наблюдать за тем, что каждый год нас все больше и больше и дай Бог чтоб каждый христианин имел возможность посетить Святую Землю", — призналась Таркил.

Милостью Божьей называет Аида Есава пребывание на Святой земле.

"В каноне есть такие слова, которые очень четко передают атмосферу праздника "земля радуется, да празднует мир видимый и невидимый". В эти дни всех охватывает безграничная всеобъемлющая радость, которая переполняет душу и ею хочется делиться со всеми. Хочется пожелать всем людям, чтобы всех посетила пасхальная радость и пребывала в течение всей жизни, и даже если Господь посылает скорби и невзгоды, нужно помнить, что наша жизнь не ограничивается земным существованием и своим Воскресением Господь нам дал шанс на спасение и жизнь Вечную", — сказала Есава.

По-особенному воспринимает нахождение в Иерусалиме Эсма Трапш. В этом городе, признается она, душа максимально раскрыта.

© Sputnik. Роберт Джопуа Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию

"В Иерусалиме перестаешь молиться, так как привык понимать молитву, как разговор с Богом. Тут начинаешь слушать ответ и боишься своим молитвословием его перебить. В Иерусалиме душа максимально раскрыта навстречу Богу, что кажется и небо готово раскрыться, а близость Бога так ярко ощутима", — поделилась переживаниями Трапш.

В отличие от многих других паломников, Лолита Хагба побывала в Иерусалиме впервые. Она рассказала корреспонденту Sputnik, что любит путешествовать. В каждой стране и в каждом городе она открывает для себя что-то новое. В Иерусалим она приехала, чтобы открыть для себя духовный мир.

© Sputnik. Роберт Джопуа Абхазские паломники возвращаются из Иерусалима

"Я много раз хотела причаститься дома, но так и не получилось. Теперь я думаю, что для меня должно было это открыться именно здесь, на Святой земле. Невозможно передать душевное волнение, после которого наступает покой, спокойствие и благодать, которая сопровождает меня с момента, как я приняла омовение в реке Иордан", — подчеркнула Хагба.

В воскресенье, 16 апреля, абхазские паломники приняли участие в пасхальном богослужении в Храме Воскресения и теперь держат путь в Абхазию.