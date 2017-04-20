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Архивное фото российской боевой авиации на авиабазе в Сирии

СМИ: Сирия переместила свои самолеты ближе к военной базе РФ

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
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Во время удара США по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля было выпущено 59 ракет, погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Сириский военные самолеты были перевезены поближе к российской военной базе "Хмеймим", чтобы обезопасить их от возможных ударов коалиции, сообщает  РИА Новости со ссылкой на заявление телекомпании CNN.

По данным телекомпании, "Сирия перевела большинство или все свои военные самолеты" в район российской базы.

"Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля", — заявляет телекомпания. Как отмечалось в коротком сообщении, появившемся в эфире, сирийские власти полагают, что США и коалиция будут стараться воздерживаться от нанесения ударов в непосредственной близости от российской базы.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Демонстрация антивоенной коалиции против ракетных ударов по Сирии
REUTERS/Hannah McKay
Антивоенная коалиция: удар по Сирии создает угрозу ядерной войны

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих. Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.



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