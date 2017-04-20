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Признали экстремистской и запретили работу центра "Свидетели Иеговы" в РФ

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Верховный суд РФ конфисковал и обратил в доход государства имущество "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России".

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Признать экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретить его работу, постановил Верховный суд РФ, сообщает РИА Новости.

"Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", ликвидировать ее и запретить ее деятельности на территории РФ", — сказал судья Юрий Иваненко.

Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в случае подачи жалобы постановление о запрете организации пока не вступит в законную силу.

Однако Минюст ранее уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

"Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.



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