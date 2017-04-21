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Вид на здание правительства в Лондоне

Европарламент: новое британское правительство может отменить Brexit

© AFP/ JUSTIN TALLIS
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Досрочные выборы в Парламент Великобритании должны пройти 8 июня, предложение об этом внесла премьер Тереза Мэй.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Выход Великобритании из ЕС еще можно остановить, если на парламентских выборах британцы выберут новое правительство, заявил президент Европарламента Антонио Таяни, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

"Если Великобритания после выборов захочет отозвать (Статью 50), процедура будет очень простой", — заявил он.

"Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад", — добавил он.

Вид на здание правительства в Лондоне
© AFP/ JUSTIN TALLIS
Британия официально уведомила ЕС о своем выходе

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

В среду парламент Великобритании поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные всеобщие выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.



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