Ардзинба в Крыму: Абхазия не планирует увеличивать турпоток

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Минэкономики Абхазии рассчитывает развивать туризм в республике не путем увеличения количества туристов, а с помощью повышения дохода от одного туриста, такими планами на Ялтинском международном экономическом форуме–2017 поделился министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, сообщается на официальном сайте Минэкономики страны.

"Сегодня наш турпоток составляет от 1,1 до 1,2 миллиона туристов в год. Мы приняли решение идти не путем увеличения количества туристов, а рассчитываем остаться в пределах 1,5 миллиона человек, но при этом увеличить доходы на одного туриста", — сказал Ардзинба.

Ардзинба уточнил, что такой подход был выбран, потому что территория Абхазии небольшая, и чрезмерное количество туристов оказывает нагрузку на инфраструктуру, состояние которой, по его словам, оставляет желать лучшего.

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Он добавил, что повестка круглого стола актуальна не только для Крыма и региона, но и для всего постсоветского пространства, и важно правильно увеличить горизонт планирования, поставить среднесрочные и долгосрочные цели.

"Меня привлекла так называемая стратегия трех побед, где основной упор делается на человеческий капитал. Это, безусловно, очень правильный ориентир и фокус", — подчеркнул он.

Что касается второго фокуса – упор на технологии. Министр экономики отметил, что сейчас наблюдается очень мощная волна технологического развития.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта). Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. Организаторы Форума – Правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации президента Российской Федерации.