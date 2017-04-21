12:24 21 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Адгур Ардзинба на Ялтинском международном экономическом форуме–2017

Ардзинба в Крыму: Абхазия не планирует увеличивать турпоток

с сайта минэкономики Абхазии
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

Ялтинский международный экономический форум–2017 (ЯМЭФ), в котором принимает участие министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба, проходит в Республике Крым с 20 по 22 апреля.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Минэкономики Абхазии рассчитывает развивать туризм в республике не путем увеличения количества туристов, а с помощью повышения дохода от одного туриста, такими планами на Ялтинском международном экономическом форуме–2017 поделился министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, сообщается на официальном сайте Минэкономики страны.

"Сегодня наш турпоток составляет от 1,1  до 1,2 миллиона туристов в год. Мы приняли решение идти не путем увеличения количества туристов, а рассчитываем остаться в пределах 1,5 миллиона человек, но при этом увеличить доходы на одного туриста", — сказал Ардзинба.

Ардзинба уточнил, что такой подход был выбран, потому что территория Абхазии небольшая, и чрезмерное количество туристов оказывает нагрузку на инфраструктуру, состояние которой, по его словам, оставляет желать лучшего.

Города России. Ялта
© Sputnik. Тарас Литвиненко
Госсовет Крыма одобрил расширение внешнеэкономических связей с Абхазией

Он добавил, что повестка круглого стола актуальна не только для Крыма и региона, но и для всего постсоветского пространства, и важно правильно увеличить горизонт планирования, поставить среднесрочные и долгосрочные цели. 

"Меня привлекла так называемая стратегия трех побед, где основной упор делается на человеческий капитал. Это, безусловно, очень правильный ориентир и фокус", — подчеркнул он.

Что касается второго фокуса – упор на технологии. Министр экономики отметил, что сейчас наблюдается очень мощная волна технологического развития.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта). Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России.  Организаторы Форума – Правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации президента Российской Федерации.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление первого сыра в селе Дурипш
Сварите сыр
Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома
Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia