Интеллектуальные баталии абхазской диаспоры на игре "Что? Где? Когда?"

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. В четверг вечером в московском ресторане "Черноморская Ривьера" разгорелись нешуточные баталии: молодые интеллектуалы Абхазии собрались вместе, чтобы побороться за первое место в игре "Что? Где? Когда?".

Начало игры, по традиции, затянулось, и знатоки, скрывая волнение, с восторгом встречали давних друзей и знакомых – волнение игроков выдавали лишь нервные взгляды на часы. Эти умные, веселые и открытые молодые люди – без лишнего пафоса, интеллектуальная элита Абхазии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Инна Барчан: интеллектуальные игры объединяют абхазов в Москве

Для абхазской диаспоры в Москве эта игра "Что? Где? Когда?" стала уже третьей. Первая встреча знатоков состоялась 4 сентября. В интеллектуальную борьбу вступили молодые люди, которые живут и учатся в российской столице, но есть и такие, кто специально приехал на игру из Сухума.

Обычно в играх принимают участие от десяти до двенадцати команд, но в этот раз расклад получился символичным: в борьбу вступили семь команд по семь игроков. Всего пять раундов по пять или шесть вопросов, включая вопросы на абхазском языке, за правильные ответы на которые команды получают не один, а два балла. В основном вопросы касаются Абхазии: история, культура, традиции, интересные факты.

"Вопросы на абхазском языке могут кардинальным образом изменить расклад в турнирной таблице, и нам повезло, что мы знаем абхазский, – поделился Аляс Ахвледиани, аспирант Дипломатической академии МИД РФ. – Лично я участвую во всех играх только с одной целью – победить. Если ты ставишь другие цели, то ты просто тратишь время".

Аляс подчеркнул: " Это соревнование, здесь присутствуют спортивный азарт и эмоции, страсти накалены". Действительно, для игроков участие в "Что? Где? Когда?" – большой стресс и интеллектуальное напряжение.

Ведущий зачитывает вопрос, как всегда непростой, и знатокам дается лишь одна минута на размышление и десять секунд, чтобы записать ответ – после чего ответы в письменном виде попадают к членам жюри, и они подсчитывают баллы. И в этот раз игра выдалась эмоциональной: сначала радость от правильного ответа, а через минуту – разочарование, и так на протяжении всех раундов.

После финального раунда формируются окончательные результаты в виде таблицы. Ничьей в этой интеллектуальной схватке не может быть – в ходе каждой встречи появляются победители и проигравшие. Отсюда жажда реванша и спортивный азарт.

Игра "Что?Где?Когда?" © Фото: Александр Колбая

Игра "Что?Где?Когда?" © Фото: Александр Колбая

Игра "Что?Где?Когда?" © Фото: Александр Колбая

Игра "Что?Где?Когда?" © Sputnik. 1 / 4 © Фото: Александр Колбая Игра "Что?Где?Когда?"

Однако у проигравших еще будет шанс отыграться, ведь в конце года, как и в телевизионной передаче "Что? Где? Когда?", пройдет финальная игра, которая и расставит все точки. Безусловно, результаты, которые команда показывала на протяжении года, будут учитываться при составлении рейтинга.

© Sputnik. Владимир Бегунов Кочующая сова абхазских интеллектуалов

"Игры очень важны для нас, для абхазов, которые находятся далеко от родины. Мы видимся здесь со своими знакомыми, вместе интересно проводим время – все это помогает нам оставаться в тесной связи с соотечественниками, – продолжил Аляс. – Все получают удовольствие от участия в интеллектуальных играх".

Многие знатоки, однажды приняв участие, уже не могут пропустить игру – интеллектуальные баталии затягивают. Команда "Альтаир", например, уже семь лет играет в "Что? Где? Когда?". Она была сформирована в Абхазии и принимала участие в абхазской серии игр. Опытная команда была настроена на победу, но не повезло, и в этой встрече победителем стала команда "Акалмышь", для которой эта игра стала первой.

Участники команды-победителя получили приятный и полезный приз – сертификаты на обучение в мультиязыковой школе. Они признались, что обязательно воспользуются призом и начнут изучать абхазский язык.

"Мы не ожидали, что получится победить в первой же игре, – рассказал капитан команды. – С абхазским языком у нас, к сожалению, проблемы, будем исправлять! Удивительно завоевать первое место, учитывая, что со многими игроками мы только сегодня познакомились. Победили благодаря разношерстному составу: мы дополняли друг друга".

В данный момент в играх участвуют только представители московской абхазской диаспоры. Однако в дальнейшем организаторы обещают расширить географию игры.