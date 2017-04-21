Интеллектуальные баталии абхазской диаспоры на игре "Что? Где? Когда?"

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. В четверг вечером в московском ресторане "Черноморская Ривьера" разгорелись нешуточные баталии: молодые интеллектуалы Абхазии собрались вместе, чтобы побороться за первое место в игре "Что? Где? Когда?".
Начало игры, по традиции, затянулось, и знатоки, скрывая волнение, с восторгом встречали давних друзей и знакомых – волнение игроков выдавали лишь нервные взгляды на часы. Эти умные, веселые и открытые молодые люди – без лишнего пафоса, интеллектуальная элита Абхазии.
Для абхазской диаспоры в Москве эта игра "Что? Где? Когда?" стала уже третьей. Первая встреча знатоков состоялась 4 сентября. В интеллектуальную борьбу вступили молодые люди, которые живут и учатся в российской столице, но есть и такие, кто специально приехал на игру из Сухума.
Обычно в играх принимают участие от десяти до двенадцати команд, но в этот раз расклад получился символичным: в борьбу вступили семь команд по семь игроков. Всего пять раундов по пять или шесть вопросов, включая вопросы на абхазском языке, за правильные ответы на которые команды получают не один, а два балла. В основном вопросы касаются Абхазии: история, культура, традиции, интересные факты.
"Вопросы на абхазском языке могут кардинальным образом изменить расклад в турнирной таблице, и нам повезло, что мы знаем абхазский, – поделился Аляс Ахвледиани, аспирант Дипломатической академии МИД РФ. – Лично я участвую во всех играх только с одной целью – победить. Если ты ставишь другие цели, то ты просто тратишь время".
Аляс подчеркнул: " Это соревнование, здесь присутствуют спортивный азарт и эмоции, страсти накалены". Действительно, для игроков участие в "Что? Где? Когда?" – большой стресс и интеллектуальное напряжение.
Ведущий зачитывает вопрос, как всегда непростой, и знатокам дается лишь одна минута на размышление и десять секунд, чтобы записать ответ – после чего ответы в письменном виде попадают к членам жюри, и они подсчитывают баллы. И в этот раз игра выдалась эмоциональной: сначала радость от правильного ответа, а через минуту – разочарование, и так на протяжении всех раундов.
После финального раунда формируются окончательные результаты в виде таблицы. Ничьей в этой интеллектуальной схватке не может быть – в ходе каждой встречи появляются победители и проигравшие. Отсюда жажда реванша и спортивный азарт.
- Игра "Что?Где?Когда?"© Фото: Александр Колбая
- Игра "Что?Где?Когда?"© Фото: Александр Колбая
- Игра "Что?Где?Когда?"© Фото: Александр Колбая
- Игра "Что?Где?Когда?"© Sputnik.
Однако у проигравших еще будет шанс отыграться, ведь в конце года, как и в телевизионной передаче "Что? Где? Когда?", пройдет финальная игра, которая и расставит все точки. Безусловно, результаты, которые команда показывала на протяжении года, будут учитываться при составлении рейтинга.
"Игры очень важны для нас, для абхазов, которые находятся далеко от родины. Мы видимся здесь со своими знакомыми, вместе интересно проводим время – все это помогает нам оставаться в тесной связи с соотечественниками, – продолжил Аляс. – Все получают удовольствие от участия в интеллектуальных играх".
Многие знатоки, однажды приняв участие, уже не могут пропустить игру – интеллектуальные баталии затягивают. Команда "Альтаир", например, уже семь лет играет в "Что? Где? Когда?". Она была сформирована в Абхазии и принимала участие в абхазской серии игр. Опытная команда была настроена на победу, но не повезло, и в этой встрече победителем стала команда "Акалмышь", для которой эта игра стала первой.
Участники команды-победителя получили приятный и полезный приз – сертификаты на обучение в мультиязыковой школе. Они признались, что обязательно воспользуются призом и начнут изучать абхазский язык.
"Мы не ожидали, что получится победить в первой же игре, – рассказал капитан команды. – С абхазским языком у нас, к сожалению, проблемы, будем исправлять! Удивительно завоевать первое место, учитывая, что со многими игроками мы только сегодня познакомились. Победили благодаря разношерстному составу: мы дополняли друг друга".
В данный момент в играх участвуют только представители московской абхазской диаспоры. Однако в дальнейшем организаторы обещают расширить географию игры.