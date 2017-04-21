Путин и Эрдоган обсудят сирийский вопрос 3 мая в Сочи

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Президент Турции приедет в Сочи 3 мая, чтобы обсудить ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Наш уважаемый президент Тайип Эрдоган 3 мая посетит Россию с визитом", — сказала представительница пресс-службы турецкого лидера.

Возможность встречи в ближайшее время Эрдоган ранее обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.

Ранее Путин поздравил Эрдогана с итогами референдума по переходу на президентскую форму правления. Как заявил в марте посол Турции в РФ Хусейн Дириоз, Россия и Турция не просто вернулись к докризисному уровню отношений, но и смогли поставить новые цели по их развитию. Что касается Сирии, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Спустя несколько дней, а именно 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс, объяснив это тем, что химическая атака была осуществлена оттуда.