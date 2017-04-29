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Последствия оползня в Кыргызстане

Оползень обрушился на дома в Кыргызстане: под завалами более 20 человек

пресс-служба МЧС Кыргызстана
Новости
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В Узгене 24 человека остались под оползнем. Земляная масса накрыла 11 домов в селе Аюу Узгенского района.

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. В субботу утром на 11 домов в селе Аюу обрушилась земляная масса объемом около миллиона кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. По предварительной информации, все они погибли, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Местных жителей оперативно эвакуируют в более безопасные места проживания, соответствующий список жителей села Аюу составляет МЧС. Силами ведомства для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне, разбиты 30 пятиместных палаток, доставлено столько же комплектов гигиенических средств и столовых принадлежностей.



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