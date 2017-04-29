Делегация из Абхазии в Италии: открыли представительство ТПП, подписали договоры

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Для инаугурации официально зарегистрированного представительства ТПП Абхазии в Италии, презентации инвестиционного потенциала Республики Абхазия, а также подписания протокола о намерениях с одним из итальянских городов, в котором зарегистрирована первая ассоциация в Италии, относящаяся к Абхазии — "Европа-Абхазия", в город Бари в Италии прибыла делегация из Абхазии в субботу 29 апреля, говорится в сообщении МИД Абхазии.

Абхазская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия Каном Тания, в состав которой также вошли мэр Сухума Адгур Харазия, президент и вице-президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия и Тамила Мерцхулава, а также сотрудник МИД Абхазии Темур Реквава, участвовала в инаугурации представительства ТПП Республики Абхазия в Италии, которая прошла в региональном офисе конфедерации сельского хозяйства Италии (CIA).

На инаугурации присутствовали представители среднего и крупного бизнеса региона Апули, представители мэрии городов региона Апулии, местные журналисты и телевидение, а также другие представители органов местного и регионального самоуправления.

Инаугурация началась с приветственной речи президента ТПП Абхазии Геннадия Гагулия. С короткой речью также выступил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания, который подчеркнул, что привлечение иностранных инвестиций является одним из приоритетов внешней политики Республики Абхазия, а подобные мероприятия могу стать основой для взаимовыгодного сотрудничества Абхазии и Италии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гагулия: цель ТПП – рассказать миру об Абхазии

В рамках презентации инвестиционного потенциала Республики Абхазия в Италии, в городе Бари состоялось подписание протокола о намерениях между городом Сухум, Ассоциацией "Европа-Абхазия" и одним из итальянских городов.

Подписанием данного протокола стороны договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества, укреплении дружественных отношений, обмене и сотрудничестве в области науки и культуры, продвижении торговли и туризма, становлении и развитии бизнеса и предпринимательства в целом.

Стороны условились раз в год, по очереди, направлять экономические и торговые делегации как в Республику Абхазия, так и в Италию, в особенности в регион Калабрия для последующего развития вышеуказанных отношений и обмена опытом.