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Саид Гобечия и пианистка Анна Половникова

Саид Гобечия в Курске получил награду за лучшее исполнение народной песни

© Фото: / Саид Гобечия
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VI Международный конкурс камерного пения имени Георгия Свиридова проходил в Курске с 19 по 29 апреля.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Анжелика Бения. Баритон из Абхазии стал лауреатом III степени и получил награду за лучшее исполнение народной песни в VI Международном конкурсе камерного пения имени Георгия Свиридова в Курске.

"Георгий Васильевич – композитор очень близкий моей душе. Его музыка – невероятная стихия, которая говорит о сакральных вещах. Самыми живописными мазками Свиридов рассказывает о русском духе, людях и величии прекрасной России. Я горжусь, что  был частью этого конкурса", – сказал Гобечия.

Помимо абхазской народной "Песни о скале", которая принесла награду баритону, на международном конкурсе Гобечия исполнил такие произведения, как "Вчера мы встретились" на слова Якова Полонского, "Предчувствие" на слова Александра Пушкина, "Erlkönig" (Лесной царь) на слова Иоганна Гете, и другие известные произведения. 

Саид Гобечия.
© Фото: со страницы Саида Гобечия в Facebook
Баритон из Абхазии Саид Гобечия может стать конкурсантом "Большой оперы"

В этом году в конкурсе приняли участие 64 исполнителя из разных городов России, представители Монголии, Абхазии, Армении, Казахстана, Германии, Узбекистана, Молдовы, Китая, Украины и Белоруссии.

Саид Гобечия родился в 1993 году в городе Пицунда. Окончил РАМ имени Гнесиных, класс народной артистки России Ирины Долженко. Обучается там же в магистратуре. Лауреат III степени международного конкурса ARTpremier, лауреат I степени международного конкурса "Ступени мастерства", лауреат II степени международного конкурса "Академия". Обладатель специальной премии мексиканской оперной певицы "Звезды Оливии Горра".

Состязания конкурсантов оценивали высокопрофессиональное жюри, мэтры вокального искусства: народный артист РФ, солист Государственного академического Большого театра России Владимир Моторин (Москва), заслуженная артистка России, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Елена Савельева (Москва), заслуженная артистка России, солистка Государственного академического Большого театра России Ирина Бикулова (Москва), директор Центра имени Падеревского, солист Вроцлавского оперного театра и Большого театра в Познани Гай Лукаш (Польша), солист оперных театров Флоренции, Рима, Милана Давид Ригески (Италия),

Торжественное закрытие конкурса, награждение Лауреатов и Гала-концерт прошли 28 апреля в 18.00 в Курской государственной филармонии.



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